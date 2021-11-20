Канада и Украина начинают совместное строительство космодрома

Космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнёрстве и сотрудничестве в космической сфере и анонсировали начало строительства совместного космодрома в столице канадской провинции Новая Шотландия (Nova Scotia), Галифаксе.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины в Канаде.

«18 ноября в Галифаксе космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнёрстве, а 19 ноября состоялись торжества по случаю закладки «первого камня» пусковой площадки украинского и канадского проекта по созданию космического пускового комплекса», – говорится в сообщении.

Проект предусматривает создание на атлантическом побережье коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских ГП «КБ «Южное» и ГП ПО «Южный машиностроительный завод», рассказал председатель государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай. Реализует его канадская компания Maritime Launch Services.

«Командному центру будущей космической пусковой площадки будет присвоено имя Александра Дегтярёва – бывшего руководителя ГП «КБ «Южное», – написал Тафтай.

Первый запуск ракеты планируется на конец 2023 года.

Как сообщала Одесса News, в ходе визита в США 31 августа Зеленский заявил, что Украина должна вновь стать космическим государством.

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