Украина готовит ряд проектов в рамках черноморского экономического сотрудничества

Украина крайне заинтересована развивать дальнейшее сотрудничество с Молдовой, Румынией, Болгарией и Турцией для обеспечения перевозки грузов в Черноморском регионе в рамках деятельности Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-заседания министров транспорта стран-участниц ОЧЭС, сообщает Мининфраструктуры.

«Сегодня мы наблюдаем положительные тенденции роста объёмов внешней торговли Украины со странами-участницами ОЧЭС. А это, в свою очередь, требует предоставления качественных услуг по перевозке грузов между нашими государствами. Для этого Украина активно проводит работу как на двустороннем уровне, так и во исполнение договорённостей, достигнутых в рамках деятельности ОЧЭС. И мы готовы в дальнейшем углублять это сотрудничество», — заявил Криклий.

По его словам, сейчас Мининфраструктуры активно сотрудничает с Еврокомиссией в развитии автодороги в направлении от Одессы через территорию Молдовы, Румынии и Болгарии, что является частью Черноморской кольцевой автомагистрали и Трансъевропейской сети TEN-T. Для увеличения пропускной способности этой автомагистрали Украина крайне заинтересована развивать дальнейшее сотрудничество с Румынией, Болгарией и Турцией. Вместе с тем, учитывая необходимость построения моста через реку Дунай в рамках этого проекта, украинская сторона видит необходимость усиления сотрудничества с Румынией по определению маршрута движения.

Криклий также сообщил о намерениях Украины объединить усилия для создания единой платформы для обмена электронными разрешениями на международные автоперевозки. Совместно с Молдовой и Турцией министерство уже работает над запуском такого пилотного проекта в рамках ОЧЭС.

Кроме этого, одним из приоритетных направлений сотрудничества для украинской стороны является развитие интермодальных перевозок в Черноморском регионе с расширением на Европу и Балтику. Криклий отметил, что сейчас совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Международной финансовой корпорацией Мининфраструктуры активно готовится к предоставлению в концессию железнодорожно-паромного комплекса, первого и контейнерного терминалов Черноморского морского порта.

Кстати. Организация черноморского экономического сотрудничества является первым крупным интеграционным объединением в Черноморском регионе, которое соединило развивающиеся государства, ориентируясь на принципиально различные экономические и политические модели. В состав Организации входит 12 стран: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия (с апреля 2004 года), Турция и Украина. Происходит процесс присоединения к ОЧЭС Северной Македонии.

По данным МИДа, общая площадь территории стран-членов ОЧЭС — около 20 млн кв км, с населением около 337 млн ​​человек и ежегодным объёмом торговли между странами Организации почти 264 млрд долл. США.

Как сообщала Одесса News, 13 октября в Одессе в присутствии президентов Украины и Польши подписан Меморандум о намерениях между Государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» и Администрацией порта Гданьск.