В Одессе подписан Меморандум о намерениях между АМПУ и портом Гданьск

13 октября в Одессе в присутствии президентов Украины и Польши подписан Меморандум о намерениях между Государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» и Администрацией порта Гданьск.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Документ подписали исполняющий обязанности председателя АМПУ Александр Голодницкий и председатель правления Администрации порта Гданьск Лукаш Греинке при участии президентов двух стран на украинско-польском бизнес-форуме.

«Я хочу призвать к реализации как можно большего количества совместных инфраструктурных проектов. Рад, что сегодня здесь будет подписан важный документ о сотрудничестве между портами Гданьск и Одессы. Очевидно, что в условиях роста взаимной торговли транспортная отрасль открывает особые перспективы», — отметил Владимир Зеленский.

Президент Дуда отметил, что порт Гданьск — один из главных портов его страны, и польские власти намерены развивать его и дальше.

«Я рад, что сегодня будет подписан Меморандум о намерениях между «Администрацией морских портов Украины» и правлением морского порта Гданьск, который открывает для нас создание интермодального транспортного коридора. Я верю, что благодаря диалогу между украинскими и польскими партнёрами, работающими в области логистики и транспорта, будут разработаны и другие проекты, которые будут очень полезными для обеих сторон и будут интегрировать экономики Польши и Украины», — сказал Дуда во время выступления на форуме.

«Сегодня соответствующим Меморандумом мы начинаем сотрудничество в рамках развития транспортного коридора Гданьск — Чёрное море. Это будет способствовать увеличению объёмов торговли между нашими странами и поддержке транспортного рынка. Кроме того, Меморандум позволит максимально расширить географию контейнерных перевозок из Китая через Украину к Польше в Европу и обратно, осуществлять их разными способами, разными видами транспорта без остановок. А цифровые коридоры окажут нам помощь, чтобы реализовать этот потенциал на самом высоком уровне», — прокомментировал подписание Меморандума министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Кроме того, планируется привлечение Украины к реализации Польшей в течение ближайших лет масштабных инфраструктурных региональных проектов. Речь идет о строительстве Центрального коммуникационного порта (CPK), Via Carpatia, Via Baltica и Rail Baltica, а также в целом инициативы «Трёх морей».

Это создаст для Украины дополнительные возможности использования своего географического положения в сфере морских, железнодорожных и автомобильных перевозок в контексте европейской сети TEN-T, «Шёлкового пути» и транспортировки товаров из Европы в Азию и обратно.

Как сообщала Одесса News, 13 октября начался визит Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Анджея Дуды в Одессу.

Фото: пресс-служба ОПУ и Президента Польши