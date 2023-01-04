Мэр Одессы встретился с Послом Вьетнама, о чём договорились

4 января состоялась встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Украине и Республике Молдова господином Нгуен Хонг Тхакх.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, на встрече также присутствовали Почётный Консул Социалистической Республики Вьетнам в Одессе Нгуен Ван Хань и сотрудники Посольства Вьетнама в Украине.

Отмечается, что до вторжения России в Украину Одесса была одним из украинских городов с крупнейшей вьетнамской диаспорой, активно участвовавшей в жизни общины. Вьетнам и сегодня оказывает регулярную финансовую и гуманитарную помощь через неправительственные международные организации, а также непосредственно украинскому правительству и общинам нашей страны.

В ходе встречи в одесской мэрии стороны обсудили развитие сотрудничества в экономической, медицинской сферах и образовании. Также вьетнамская сторона предложила Одессе установить партнёрские отношения с одним из вьетнамских городов.

Как сообщала Одесса News, 21 декабря 2022 года Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с мэром города Гавр, экс-премьер-министром Франции господином Эдуаром Филиппом.

Фото: «Одесса»

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