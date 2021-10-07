В ЮАР заинтересованы использовать одесский ледокол в научных целях

Южно-Африканская Республика заинтересована в проведении совместных исследований учёными Украины и ЮАР в Антарктике, в частности, с использованием возможностей нового украинского научно-исследовательского ледокола, прибывшего 5 октября в Одессу из Дании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что на встрече первого заместителя министра образования и науки Андрея Витренко с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР Андре Йоханнесом Гроеневальдом Посол выразил заинтересованность в проведении совместных исследований учёными Украины и ЮАР в Антарктике, в частности, с использованием возможностей нового украинского научно-исследовательского ледокола.

«Сегодня двустороннее сотрудничество между Украиной и Южно-Африканской Республикой в ​​сфере научно-технического сотрудничества основывается на положениях соглашения между Правительством Украины и Правительством ЮАР о сотрудничестве в сфере науки и технологий. Для расширения возможностей относительно научного потенциала двух стран Украина готова обмениваться и проводить совместные научные исследования в необходимых для обеих сторон направлениях», — отметил Витренко.

Витренко также подчеркнул, что приобретение специализированного океанографического судна «открывает для нас много перспектив. Одна из них — создание международных научных и логистических консорциумов для исследования Антарктиды и Южного океана».

Событие прокомментировал бывалый полярник, одессит Александр Зулас, сказавший корреспонденту Одесса News: «Лично я очень рад этому событию, невзирая на разностороннюю критику в сети. В такой непростой ситуации в стране, это реально шаг вперёд в украинской науке. Я был на этом судне в гостях 2 года назад в Антарктике. Желаю благотворной работы всему научному сообществу Украины».

Как сообщала Одесса News, исследовательское судно для экспедиций в высокие широты было недавно приобретено в Великобритании. Портом приписки ледокола определена Одесса. Сейчас судно на причале №19 морского вокзала. После прохождения всех необходимых процедур приёма судна в состав отечественного научного флота и изменения названия ледокол уже в этом году выйдет в океан и возьмёт курс на Антарктиду, в направлении украинской полярной станции «Академик Вернадский».

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