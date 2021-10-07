Разумкову преподнесли подарок ко дню рождения — отозвали с должности

Народные депутаты на пленарном заседании в четверг, 7 октября, отозвали Дмитрия Разумкова с должности Председателя Верховной Рады Украины.

За соответствующее решение проголосовали 284 парламентария, сообщает Укринформ.

Перед рассмотрением вопроса Разумков объявил о конфликте интересов и передал слово председателю Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

Как решило накануне большинство парламентариев, именно он председательствует во время рассмотрения вопроса.

Согласно регламенту об отзыве спикера, Верховная Рада заслушивает доклад представителя народных депутатов, инициировавших отзыв, и ответы докладчика на вопросы; отчёт Председателя ВР о его деятельности на этом посту — до 30 минут и его ответы на вопросы. Народные депутаты имеют право задавать вопросы и принимать участие в обсуждении вопроса.

Решение Верховной Рады об отзыве председателя парламента с должности принимается путём открытого поимённого голосования большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады и оформляется постановлением.

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. 4 октября по представлению главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии была запущена процедура отзыва Разумкова.

Дмитрий Разумков избран Председателем Верховной Рады 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял политическую партию «Слуга народа». Соответственно, на должность спикера парламента был делегирован этой политической силой.

Разумков начал своё выступление во время рассмотрения вопроса о его отзыве с должности с цитирования начала предвыборной программы Президента Владимира Зеленского: «Я расскажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения».

Разумков заявляет, что будет продолжать активную политическую деятельность и планирует создать «большую команду».

8 октября Разумкову исполнится 38 лет.

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