Дела теннисные: одесские спортсменки переместились на турнир в Индиан-Уэллс

В Индиан-Уэллсе (США) 6-17 октября проходит турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) BNP Paribas Open — WTA1000 с призовым фондом более $8,761 млн.

По сообщению XSPORT, на турнир уже прибыли три одесские теннисистки — Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.

Если Свитолина и Ястремская сразу попали в основную сетку турнира, то Козловой (№136 рейтинга WTA) пришлось пройти отборочный тур.

Екатерина его удачно преодолела, обыграв в финале квалификации итальянку Ясмин Паолини (№63) — 6:1, 6:3.

Перед этим, в первом круге квалификации, Козлова обыграла Татьяну Марию из Германии — 6:3, 6:1.

Однако сегодня, 7 октября, Екатерина Козлова в стартовом матче основной сетки проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (WTA, 42) 4:6, 6:7 (6). За два часа на корте одесская «теннисистка дважды подала навылет, реализовала 3 брейк-поинта из 6-и и трижды ошиблась при подаче. Россиянка ответила 7-ю эйсами, 4-я брейками и 5-ю «двойными». Это была первая официальная встреча теннисисток», — говорится в сообщении.

Турнир в Индиан-Уэллсе крайне важен для Свитолиной. Поражение от представительницы Туниса Онс Жабер крайне негативно повлияло на шансы Свитолиной попасть на Итоговый турнир. Сейчас одесситка занимает 12-е место в чемпионской гонке, а Жабер – девятое. Поэтому, чтобы приблизиться к заветной восьмёрке, у Свитолиной последний реальный шанс отобраться на Итоговый турнир победой в Индиан-Уэллсе, где будут разыграны 1000 очков.

Кстати, Свитолина неизменно выступала на Итоговом турнире с 2017 года. Её лучший результат – победа в 2018 году.

Ястремская (75) на старте в Индиан-Уэллсе встретится с обладательницей wild card Эльзой Жакмо из Франции (374).

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