Теннис: Свитолиной не удалось дойти до полуфинала турнира в Чикаго

Первая «ракетка» Украины, одесская теннисистка Элина Свитолина досрочно завершила борьбу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Chicago Fall Tennis Classic в Чикаго (США) с призовым фондом $565,53 тыс.

Об этом сообщает XSPORT.

«В четвертьфинале турнира в Чикаго украинка Элина Свитолина (WTA 6) проиграла представительнице Туниса Онс Жабер (WTA 16) со счётом 4:6, 2:6. Матч длился 83 минуты, в течение которых Свитолина подала два эйса против трёх у соперницы. При этом, Элина сделала три двойные ошибки, тогда как у Жабер их было две. Также Свитолина реализовала 1 из 12 брейк-пойнтов против 4 из 13 у Жабер», — говорится в сообщении спортивного издания.

Отмечается, что Chicago Fall Tennis Classic продлится до 3 октября. Все три одесские теннисистки, участвовавшие в этом теннисном турнире — Свитолина, Ястремская и Козлова, не смогли пробиться в финал.

Как сообщала Одесса News, в первом круге Свитолина выиграла у румынки Елены Габриэлы Рузе.

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