Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг поддержал украинцев, указав на то, что Путин недооценивал Украину.

Писатель разместил сообщение в Тwitter, пишет Укринформ.

«Путин думал, что имеет дело с болонкой. То, с чем он столкнулся, оказалось росомахой», — отметил Кинг и написал на латыни: «Слава Украине!»

Ранее, в марте, Стивен Кинг написал, что необходимо разрушить стену дезинформации в России, чтобы русский народ понял, что происходит: «Это война Путина. От его рук гибнут женщины и дети. Жизненно важно, чтобы русский народ понял, что происходит. Жизненно важно разрушить стену дезинформации».

Как сообщала Одесса News,иИзвестный американский актёр Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет Jaguar XK8 1999 выпуска, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod