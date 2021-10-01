Лучшая теннисистка Украины огорчила румынку

Лучшая ракетка Украины, одесская теннисистка Элина Свитолина без особых проблем переиграла румынку Елену Габриэлу Рузе в третьем раунде турнира серии WTA500 в Чикаго (США) со счётом 6:3, 6:3.

Об этом сообщает XSPORT.

«За чуть менее чем 2 часа Свитолина оформила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 98-й номер рейтинга WTA Рузе четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем круге турнира Chicago Fall Tennis Classic Свитолина встретится с тунисской теннисисткой Онс Жабер.

«Сегодня точно был непростой матч, несколько геймов были очень затяжными, первый гейм мы играли минут 16, наверное. Я старалась играть в свой теннис, конечно, каждый день нужно адаптироваться к условиям. Однозначно, зрители здесь отлично поддерживают, спасибо им. В сегодняшнем матче я больше всего довольна волевыми качествами, я боролась за каждое очко, чтобы выиграть в двух сетах. Так что, да, я была стойкой и боролась за каждый мяч», — прокомментировала своё выступление одесситка.

Как сообщала Одесса News, в матче второго круга турнира WTA 500 в Чикаго (США) Элина Свитолина победила 20-летнюю американку Аманду Анисимову.

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