В Одессе тяжело ранили известного футбольного арбитра: он в коме

Украинский футбольный арбитр, одессит Андрей Лисаковский получил тяжёлое огнестрельное ранение в Одессе.

По сообщению Думской, его близкие в соцсетях проинформировали, что в спортивного функционера выстрелил из ружья неадекватный сосед матери, к которой Лисаковский пришёл в гости.

Отмечается, что у пострадавшего поражены селезёнка, лёгкое, кишечник. Его госпитализировали в ГКБ №11, где сделали операцию.

«Сейчас судья находится в коме», — говорится в сообщении.

Для справки. Андрей Лисаковский родился 4 мая 1975 года в Одессе. С 1993 по 1994 года играл в любительской команде «Благо» (Благоево). В 1995 году перешёл в СК «Николаев». В высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 4 марта 1995 года в игре с «Вересом» (1:0). Всего в чемпионате сыграл три матча, выходя на замены. Остаток игровой карьеры провёл в основном в любительских коллективах.

С 2005 года работал арбитром второй, а с 2009 года — первой лиги. 13 июля 2013 года в качестве главного судьи дебютировал в Премьер-лиге.

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