Проблемами Одесского припортового завода занялся Офис Президента

30 сентября в Офисе Президента было запланировано заседание Комитета по вопросам экономического развития для оценки деятельности Фонда госимущества по управлению АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

Об этом сообщает USM, ссылаясь на бывшего руководителя Одесского припортового завода Николая Синицу.

«На Банковой оценивают эффективность управления Фонда госимущества Одесским припортовым заводом. Вскоре в ОПЗ утвердят новых членов наблюдательного совета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 сентября принято решение остановить производственные мощности завода, в основном, из-за прекращения подачи природного газа АО «Одессагаз».

По словам бывшего руководителя завода, на 1 октября запланировано собрание акционеров АО «Одесский припортовый завод», в ходе которого будут утверждать согласованных Кабмином новых членов наблюдательного совета.

Как сообщала Одесса News, компания Dachex Shipping Pte. Ltd. (Сингапур) отказалась от подписания договора на переработку давальческого сырья с АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). Сингапурская компания обвинила представителей завода в небрежности при составлении порядка проведения отбора заказчика работ по переработке давальческого сырья, который она выиграла.

С руководством предприятия 25 сентября встретился председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

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