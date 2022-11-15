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НАБУ разыскивает бывшего народного депутата, нанесшего убытки ОПЗ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает бывшего народного депутата Александра Грановского, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО «Одесский припортовый завод» (99,57% принадлежат государству).

Об этом НАБУ сообщает в Теlegram.

Отмечается, что 21 октября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему депутату. Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что народный депутат VIII созыва организовал схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определённой компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, в результате ОПЗ недополучил доход около 93,3 млн грн.

В марте 2020 года следствие сообщило о подозрении четырём участникам схемы: доверенному лицу Грановского, заместителю директора АО «Одесский припортовый завод», начальнику отдела ОПЗ; владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы.

Доверенное лицо экс-депутата и владельца компании-участника схемы объявили в розыск.

Местонахождение организатора схемы не установлено.

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