НАБУ разыскивает бывшего народного депутата, нанесшего убытки ОПЗ

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает бывшего народного депутата Александра Грановского, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО «Одесский припортовый завод» (99,57% принадлежат государству).

Об этом НАБУ сообщает в Теlegram.

Отмечается, что 21 октября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему депутату. Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что народный депутат VIII созыва организовал схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определённой компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, в результате ОПЗ недополучил доход около 93,3 млн грн.

В марте 2020 года следствие сообщило о подозрении четырём участникам схемы: доверенному лицу Грановского, заместителю директора АО «Одесский припортовый завод», начальнику отдела ОПЗ; владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы.

Доверенное лицо экс-депутата и владельца компании-участника схемы объявили в розыск.

Местонахождение организатора схемы не установлено.

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