НАБУ объявило подозрение организатору преступной схемы на ОПЗ

Детективы НАБУ объявили подозрение бывшему народному депутату — организатору преступной схемы по продаже минудобрений, чем был нанесён ущерб АО «Одесский припортовый завод» в сумме 93,3 млн грн.

Об этом сообщает в Теlegram пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«21 октября под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении организатору преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО «Одесский припортовый завод» (99,57 % принадлежат государству) в сумме 93,3 млн грн, а именно народному депутату Украины VIII созыва. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины», — говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что в марте — декабре 2015 года народный депутат совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой «Одесский припортовый завод» продавал минеральные удобрения заранее определённой компании по ценам ниже рыночных.

Согласно оформленным соглашениям, частная компания якобы перепродавала продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики по рыночным ценам, хотя в действительности поставки продукции осуществлял непосредственно «Одесский припортовый завод». Как следствие ОПЗ недополучил доходов на сумму около 93,3 млн грн.

Отмечается, что в марте 2020 года сообщено о подозрении согласно ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 364 УК Украины четырём участникам тогдашней преступной схемы — заместителю директора и начальнику отдела припортового завода, владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы, а также доверенному лицу народного депутата.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности к организации этой преступной схемы бывшего нардепа. Учитывая, что местонахождение бывшего нардепа не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

В сообщении НАБУ не называется фамилия нардепа, но по информации Одесса News, речь идёт о народном депутате VIII созыва Александре Грановском (не путать с одесским бизнесменом, который является его тёзкой).

Как сообщала Одесса News, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) будет заочно судить экс-замдиректора ПАО «Одесский припортовый завод» Николая Щурикова, которого вместе с первым заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Переломой обвиняют в растрате более 205 млн грн.

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