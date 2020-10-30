Одесская прокуратура сообщила о подозрении в хищении 1,5 млн грн при ремонте школы

Одесская местная прокуратура №4 сообщила о подозрении руководителю предприятия-подрядчика в присвоении бюджетных средств путём злоупотребления своим служебным положением и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в мае 2018 года между управлением капитального строительства Одесского городского совета и предприятием был заключён договор о закупке подрядных работ за государственные средства.

Объектом договора был капитальный ремонт здания и элементов благоустройства прилегающей территории учебного заведения в Суворовском районе Одессы.

Отмечается, что руководитель предприятия внёс в акты приёма выполненных строительных работ за июнь-июль 2018 года заведомо ложные сведения, в частности, перечень и стоимость работ, которые фактически не были выполнены, и предоставил их на подпись служащему управления капитального строительства Одесского городского совета.

Чиновник управления, в свою очередь, не проверил должным образом достоверность предоставленной ему на подпись документации. Вследствие таких противоправных действий государству нанесён более 1,5 млн грн ущерб.

В настоящее время обвинительный акт в отношении служащего управления капитального строительства Одесского городского совета, которого подозревают в служебной халатности, рассматривается в суде.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Суворовского отдела полиции.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2010 года директору предприятия, осуществляющего экспорт сельхозпродукции, прокуратурой Одесской области сообщено о подозрении в уклонении от уплаты более 4 млн грн налогов.