Как провести в Одессе последние октябрьские выходные дни

В ближайшие выходные дни — 31 октября-1 ноября — в Одессе планируется много интересного.

Как их лучше провести, несмотря на «оранжевые» карантинные ограничения?

Выбор, как всегда, за Вами.

31 октября оперетта в двух действиях «Цыганский барон» в Одесском театре музыкальной комедии. Среди работ Штрауса каждое произведение уникально, но «Цыганский барон» — одна из самых известных оперетт композитора. Именно она ознаменовала новую веху в развитии оперетты как самостоятельного жанра. Театр музкомедии приглашает зрителей насладиться романтикой очарования, неги и страсти, буйного веселья и всепоглощающей тоски, которые звучат в венгерских и цыганских мелодиях, умело использованных Иоганном Штраусом в этой оперетте. И, как говорил Франц Легар, «волшебство его звуков иссякнет лишь тогда, когда не будет больше жизнерадостности, когда человечество разучится смеяться, петь и танцевать». Надеемся, это не случится никогда! Начало в 16:00. Цена билетов от 40 до 200 гривен.

31 октября в 18:30 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета концерт «Балетные дивертисменты». Будут показаны фрагменты из балетов «Щелкунчик» и «Спящая красавица» (с одним антрактом). Цена билетов от 40 до 330 гривен.

31 октября — обстановка по кайфу в Одессе. Зажигательные мотивы, хорошая музыка, и слова, которые попадают прямо в сердечко. Олег Кензов не оставляет равнодушным никого, удивляя мужчин смыслом и душевностью, а девушек – харизмой и голосом. Приходите слушать! Начало в 21:00 в Садах Победы. Цена билетов от 400 до 14 000 гривен.



31 октября и 1 ноября территория Одесской Киностудии превратится в мир красочных костюмов, ярких образов, ужастиков, дрожи мурашек в коленках и по коже потому, что здесь пройдёт самый масштабный семейный костюмированный фестиваль Halloween. Потусторонние явления и невероятная мистика – и всё это 2 дня праздника! А также: 30 атмосферных фотозон; шоу-программа ведущего; хореографические постановки; кавер-бенды; food court с тематическими блюдами; квесты; детская зона; конкурсы и розыгрыши призов. Фестиваль будет проходить с соблюдением карантинных мер. При входе будет осуществляться температурный скрининг, на территории будут размещены средства дезинфекции, а также соблюдаться масочный режим. Цена билетов от 120 до 150 гривен. Дети до 7 лет бесплатно. Начало в 13:00.

До 31 октября в Музее западного и восточного искусства ретроспективная выставка картин многогранного художника из Львова Юрия Скандакова. Успейте оценить творчество живописца, графика, сценографа, дизайнера и педагога. Цена билетов – 80 гривен.

31 октября «Пространство» на улице Неделина,82, в Одессе приглашает весело отметить Halloween. Гостей ожидают следующие развлечения: костюмированная ярмарка еды; Free Drink от партнеров мероприятия — сети магазинов «Вина Мира»; красочная фотозона; детская анимация и развлечения; выступление кавер-группы. Начало с 11:00 до 16:00. Вас ждут по адресу: «Пространство», ул. Неделина, 82a. Вход свободный. Приходите! Будет страшно весело!

31 октября в одесском Горсаду ждут желающих приобщиться к празднованию Хэллоуина. Здесь уже в шестой раз пройдёт Ночь тыкв. Организаторы просят участников приходить в костюмах и гриме. Также важно взять с собой тыкву. Самых «страшных» и «плохих» ждут призы, подарки и конфеты. Начало в 20:00.

31 октября в гостинице «Лондонская» состоится концерт «Тайна Чёрного рояля: Призраки старого отеля». Мистическую музыку в отеле будут создавать пианист Георг Кожухарь, скрипачка Наталья Мазепа, исполнители Анастасия Блоха, Антонина Левенчинская и Богдан Панченко, а также детский ансамбль «Эдельвейс». В программе вечера прозвучат мелодии Баха, Моцарта, Вивальди, Паганини, Рубинштейна и Вебер. Начало в 19:00. Цена билетов – от 200 грн.

31 октября-1 ноября фотовыставка известного джазового пианиста Алексея Петухова. Посмотреть фотоработы автора, которые он делал по всему миру, можно в галерее Artodessa. Экспозицию выставки составили фотоснимки, сделанные в разных уголках планеты — на Карибских островах Французской Полинезии, в Австралии и островах Вануату, во льдах Гренландии, архипелаге Шпицбергена и на Фолклендах. Вход свободный.

31 октября в Театре на Чайной покажут постановку режиссёра Олега Шевчука «По образу и подобию». Спектакль в одном действии по мотивам пьесы Нила Лабьюта. Действует ограничение по возрасту 15+. Начало в 19:00. Цена билетов – 40-150 грн.

1 ноября велозаезд, посвящённый Хэллоуину. Мероприятие пройдёт под девизом «Делаем Украину велосипедной». Организаторы призывают участников надевать тематические костюмы, брать с собой воду, защитный шлем и фонарики. Маршрут велозаезда пройдёт от памятника Дюку де Ришелье до Дворца спорта. Будет проводиться лотерея с интересными и полезными призами. Начало в 13:00.

1 ноября Украинский театр приглашает на трогательный и добрый спектакль об Одессе, одесситах и любви по пьесе Георгия Голубенко, Леонида Сущенко и Валерия Хаита «Старые дома». Начало в 19:00. Цена билетов – 40-200 грн.

1 ноября Одесский оперный театр приглашает на концерт «Музыка любви». Режиссёр концерта — Павел Кошка.В программе Ваши любимые музыкальные произведения. Начало в 18:30. Цена от 40 до 330 гривен.

До 1 ноября во Всеукраинском болгарском центре (переулок Вице-адмирала Жукова, 9) бесплатно открыта для посетителей выставка наивной живописи Светланы Осадчук — художницы из села Александровка Кодымского района. «Её картины – это наивный и добрый взгляд взрослого человека на окружающий мир, полный ярких красок и абсолютной гармонии», — говорят художники. Поддержать художницу можно, выкупив оставшиеся работы (их немного), а можно и заказать картину, которая станет добрым оберегом дома.

До 14 ноября выставка 97 работ 66 участников всеукраинского конкурса «Вирусное искусство» в творческом пространстве «Диалоги» на Соборной площади, 2. Жанры представленных работ — от цветочных натюрмортов до орнаментов в духе тибетских мандал. Однако все они направлены на то, чтобы не расстревожить зрителя, а уврачевать его испуганную пандемией душу и заразить любовью к искусству.

До 29 ноября в Одесском художественном музее выставка Михаила Ревы «Откровение/Revelation». Выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссера Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведенный в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, «Одесса», ТАЙМЕР