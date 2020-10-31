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Обнародованы результаты выборов главы Каролино-Бугазской ОТГ

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Избирательная комиссия Каролино-Бугазской сельской обьединённой громады Белгород-Днестровского района Одесской области официально опубликовала результаты выборов в Каролино-Бугазе и Затоке, назвав имя нового сельского головы.

Им стал действующий председатель Каролино-Бугаза Андрей Апанасенко.

По результатам голосования и подсчёта бюллетеней, Апанасенко набрал 743 голоса жителей объединённой ТГ.

На втором месте — кандидат от «Слуги народа» Станислав Клименко. Ему симпатизировали 524 жителя этого региона.

Кстати. Апанасенко ранее был главой сельсовета Каролино-Бугаза и подозревался в получении взятки в особо крупных размерах.

Как сообщала Одесса News, избирательные комиссии Измаила и Черноморска завершили подсчёт голосов и обработку протоколов. По их информации, в Измаиле мэром города избран действующий городской голова Андрей Абрамченко, а в Черноморске —  кандидат от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев.

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