Выборы-2020: За неисполнение решения суда распустили Таировскую ТИК

Одесская районная территориальная избирательная комиссия приняла решение о досрочном прекращении полномочий Таировской поселковой ТИК.

Как сообщает Гражданская сеть наблюдений ОПОРА за выборами в Одесской области, ТИК необоснованно отказалась исполнить решение админсуда о регистрации кандидата в депутаты местного совета Сергея Шепеля, выдвинутого региональной организацией партии «Доверяй делам».

«Одесская районная территориальная избирательная комиссия приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий Таировской поселковой территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала комиссия приняла решение о заменах в составе Таировской поселковой ТИК. Замены касались представителей партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» (двух членов), «Национальный прагматизм», «Украинское объединение патриотов — УКРОП», «Зелёные», «Партия черновчан» и «За будущее». В общей сложности, Одесская районная ТИК заменила семь членов Таировской поселковой ТИК. После этого районная территориальная избирательная комиссия приняла постановление о досрочном прекращении полномочий поселковой ТИК.

Причиной роспуска ТИК стал отказ зарегистрировать кандидата в депутаты Таировского поселкового совета Сергея Шепеля, выдвинутого региональной организацией политической партии «Доверяй делам» в едином избирательном списке под первым номером, уточнили в ОПОРЕ.

10 октября решением Одесского окружного административного суда был частично удовлетворён иск региональной организации партии, а постановление Таировской поселковой ТИК об отказе в регистрации Шепеля признано противоправным и отменено.

Однако решение админсуда о регистрации кандидатом в депутаты Таировского поселкового совета Шепеля было обжаловано в апелляционном порядке. Пятый апелляционный административный суд оставил его в силе. И обязал до 19 часов 15 октября представить отчёт об исполнении решения суда. Впрочем, как сказано в постановлении Одесской районной ТИК, Таировская поселковая ТИК так и не исполнила решение суда.

17 октября в Одесскую районную ТИК вызвали председателя Таировской поселковой ТИК и юрисконсульта, которые предоставили копии документов и устные объяснения о причинах этой ситуации, в частности, сообщив, что на заседании комиссии 15 октября члены ТИК разъяснили противоправность действий комиссии по неисполнению решения суда.

«При указанных обстоятельствах Комиссия считает необходимым досрочно прекратить полномочия всего состава Таировской поселковой территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области», — говорится в постановлении Одесской районной ТИК.

Кроме того, Одесская районная ТИК обратилась в Национальную полицию Украины для проведения проверки изложенных обстоятельств с просьбой, в случае выявления оснований, отреагировать согласно законодательству Украины.

Как сообщала Одесса News, ранее Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия Одесской городской ТИК.

Видео: ОПОРА