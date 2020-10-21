В Одессе обвалились конструкции строящегося жилого дома, двое погибших

В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства обвала на стройке, в результате которого погибли два человека.

Как сообщают в Нацполиции Одесской области, об обвале котлована и конструкций будущего жилого дома на улице Академика Сахарова в полицию поступило сообщение около 16 часов. Под завалами оказались двое мужчин 38-ми и 61-го года, которые выполняли строительные работы.

По адресу работают спасатели и следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к гибели людей.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года в здании на улице Манежной, 34 в Одессе обвалилась стена жилого дома.

Фото: Лиманский отдел полиции в Одесской области