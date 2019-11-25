В Одессе по факту аварии танкера «Delfi» начато уголовное производство

По факту аварии иностранного танкера «Delfi» начато уголовное производство. Событие квалифицировано по ч.1 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Утром 22 ноября в результате сложных погодных условий и шторма у берега Одессы получил повреждения и начал тонуть иностранный грузовой танкер, предназначенный для дозаправки топливом судов, стоящих на рейде. На момент происшествия на борту находились трое членов экипажа. Во время спасательной операции они были эвакуированы и госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Следствие по факту нарушения правил безопасности эксплуатации танкера продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трёх лет.

По сообщению Думской, когда шторм утихнет, из Черноморска прибудет плавучий кран «Богатырь». Судно сдёрнут с волнореза, залатают пробоины и откачают воду, после чего отбуксируют в тот же Черноморск, где оно продолжит гнить уже в качестве вещдока по нескольким уголовным производствам. Или же разрежут на месте, если груз для «Богатыря» окажется неподъёмным.

По мнению издания, «владельца не найдут, капитана привлекут к уголовной ответственности, но не посадят — лишь оштрафуют на внушительную сумму. Через какое-то время он скроется за границей, не заплатив Украине ни гривны».

Кстати. Экипаж танкера — капитан Анатолий Слинько, стармех Константин Михайленко и матрос Тудорян.

Фото: Пушкинская, Думская