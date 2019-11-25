Четверо украинских моряков с затонувшего судна «Иван Голубец» вернулись домой

Четверо украинских моряков с затонувшего летом у берегов Мавритании судна «Иван Голубец» вернулись домой.

Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

«Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков с судна «Иван Голубец», к которым там были применены ограничительные меры», — написал Заяц.

Он также выразил благодарность министру иностранных дел Мавритании Исмаилу ульд Шейх-Ахмеду.

Как информировала Одесса News, на борту «Ивана Голубца», затонувшего в территориальных водах Мавритании в ночь с 21 на 22 июля, было 86 членов экипажа, в том числе 29 граждан Украины. Пропал без вести при крушении траулера житель Одесской области Олег Микулеску.