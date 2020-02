Морякам, побывавшим в российском плену, готовят кортики из дамасской стали

Нескорені духом: кортики для моряків ВМС ЗС України

#Кортики для 24-х звільнених з незаконного утримування у російській федерації військовополонених моряків ВМС ЗС України, яких росія підступно й всупереч всім міжнародним нормам захопила в районі Керченської протоки (#КримУкраїна) у листопаді 2018 року, створюють на Прикарпатті. 24 вироби з дамаської сталі незабаром вручать їхнім новим власникам.#російський_полон #морякиВідео UA: Карпати

