Морякам, побывавшим в российском плену, готовят кортики из дамасской стали

Военным морякам, бывшим узникам России, скоро вручат именные кортики из дамасской стали.

Об этом в Facebook информирует Генштаб ВСУ.

«Кортики для 24 освобождённых из незаконного удержания в Российской Федерации военнопленных моряков ВМС ВС Украины, которых Россия подло и вопреки всем международным нормам захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, создают на Прикарпатье. 24 изделия из дамасской стали вскоре вручат их новым владельцам», — говорится в сообщении.

Нескорені духом: кортики для моряків ВМС ЗС України #Кортики для 24-х звільнених з незаконного утримування у російській федерації військовополонених моряків ВМС ЗС України, яких росія підступно й всупереч всім міжнародним нормам захопила в районі Керченської протоки (#КримУкраїна) у листопаді 2018 року, створюють на Прикарпатті. 24 вироби з дамаської сталі незабаром вручать їхнім новим власникам.#російський_полон #морякиВідео UA: Карпати Gepostet von Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine am Mittwoch, 26. Februar 2020

Отмечается, что идея создать кортики возникла у отца самого молодого пленённого моряка Андрея Эйдера Дмитрия Эйдера и его жены Евгении.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года на празднике кузнецов в Ивано-Франковске семья Андрея Эйдера презентовала проект — «Непокорённые духом», цель которого – изготовить 24 именных кортика для пленных моряков. «Кортики не будут повторяться. Их будут ковать я и другие кузнецы, которые умеют изготавливать оружие. На одной стороне кортиков будет надпись «Непокорённые духом», на другой – фамилия и имя пленного моряка, для которого он сделан», — отметил Дмитрий Эйдер.