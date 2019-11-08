Родные задержанных в Ливии украинских моряков просят помощи у Зеленского

Родственники украинских моряков с судов “Captain Khayyam” и “Рута”, которых удерживают в ливийских тюрьмах, призывают Президента Владимира Зеленского способствовать их освобождению.

Об этом они заявили во время пресс-конференции в четверг, сообщает Укринформ.

«Я обращаюсь к нашему Президенту, государству, правительству: помогите, пожалуйста, вернуть наших людей», — заявила жена старшего помощника капитана танкера «Рута» Юлия Кирильчук.

В свою очередь, мать моряка Евгения Мораря с танкера «Captain Khayyam» Юлия Омельченко отметила, что, по их информации, у украинских моряков значительно ухудшилось здоровье в ливийской тюрьме, там ужасное питание и вода.

Председатель наблюдательного совета благотворительной организации «Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам «Ассоль» Светлана Фабрикант отметила, что последнее общение с моряками было в марте, «и в каком состоянии они там сейчас и не случилось ли с ними чего-то ещё страшнее, чем то, что они там находятся, — никто не знает».

«Плюс, зная, какая ситуация сегодня в Ливии, то есть, на расстоянии полутора километров от одной из тюрем, где находятся наши ребята, взрываются бомбы… Ребята там находятся на правах заложников, по сути, рабов. Мы не понимаем, что их ждёт в ближайшее время… Господин Президент, МИД и все, кто должен этим заниматься: мы понимаем, сколько сегодня проблем в нашей стране, но обратите внимание на этих моряков и их родных, детей, жён, матерей», — сказала Фабрикант.

Кстати. Танкер «Рута» (порт прописки — Одесса) ливийцы захватили 28 апреля 2017 года. Экипаж был арестован по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. Четырнадцать моряков попали в тюрьму. Годом ранее в Ливии был задержан танкер «Captain Khayyam», экипаж которого арестовали по тем же причинам. В экипаже танкера было четверо украинцев.