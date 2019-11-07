Работы по реконструкции причала №7 Одесского порта выполнены на 70%

Успешно продвигаются строительные работы в ходе реконструкции крупнейшего в Одесском порту 7 причала, длина которого составляет 357 метров.

По соглашению с ГП «Администрация морских портов Украины» проект реализует подрядчик — ООО «Ремонтно-строительный трест ЧМП», сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

«Реконструкция осуществляется без вывода причала из эксплуатации. Рядом со строительной площадкой обрабатываются суда до 200 метров длиной, работают краны, движется технологической транспорт, но это не мешает работе строителей», — говорится в сообщении.

«Весь проект, чтобы не прекращать работу стивидорной компании, разбит на три пусковых комплекса, — объясняет и.о. начальника отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства (ОГИСиКС) Одесского филиала АМПУ Максим Шова. — Первый комплекс, на котором сейчас ведутся работы, это 6 участков причала, общей длиной 163 метра. В сентябре здесь было полностью завершено обустройство свайного основания причала. Погружено в грунт 220 металлических свай диаметром 1020 и 1420 мм. Летом, ещё до полной готовности свайного поля, подрядчик приступил к обустройству верхнего строения. Работы ведутся в хорошем темпе, бывали дни, когда заливалось по 250-300 кубических метров бетона, то есть принималось до сорока бетоновозов. Благодаря хорошей организации производственного процесса, по состоянию на начало ноября бетонные работы 1 пускового комплекса выполнены на 70%. Это даёт основания прогнозировать завершение основных бетонных работ уже в текущем месяце».

Полностью реконструкцию первого пускового комплекса предполагается завершить в 1 квартале следующего года.

Далее должны начаться работы на втором пусковом комплексе. Это отрезок 7 причала, длиной более 220 метров. Завершение данного этапа реконструкции предусмотрено графиком на конец 2021 года.

Согласно проекту, точку в реконструкции поставит третий пусковой комплекс — дноуглубление акватории Карантинной гавани у кордона причала и водных подходов.

Кстати. Причал №7 Одесского порта с 1993 г. находится в оперировании компании «Металзюкрейн Корп. ЛТД», которая осуществляет свою деятельность в Одесском порту на принципах государственно-частного партнёрства.

Фото: пресс-служба администрации Одесского морского порта