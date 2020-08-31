Грузооборот нефтерайона Одесского порта за 8 месяцев преодолел отметку 1 млн. т

Грузооборот нефтерайона Одесского порта за 8 месяцев этого года преодолел отметку 1 млн. тонн.

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

В конце прошлого месяца диспетчеры группы флота главной диспетчерской администрации порта прогнозировали августовский объём перевалки грузов на причалах нефтерайона в объёме не менее 120 тыс. тонн. По факту зафиксировано 125 тыс. тонн.

Отмечается, что, собственно, последний месяц лета на нефтерайоне «сделали» два танкера под мальтийским флагом, которые зашли в порт в последнюю летнюю неделю. Так, 24 августа к причалу 1Н стал т/х NAFTILOS AN (L=180m) — под погрузку 33,592 тыс. тонн экспортного мазута назначением на Кипр. На следующий день к причалу 2Н пришвартовался т/х SEAMAGIC (L= 250m), который доставил из хорватского порта Омишаль 82,218 тыс. тонн импортной нефти. Итого — 116,218 тыс тонн. Остальной объём в статистику августовского грузооборота нефтерайона «записали» четыре танкера-газовоза.

В январе-августе этого года грузооборот НР достиг отметки 1068,11 тыс. тонн, что на 82,11 тыс. тонн превышает результат аналогичного периода прошлого года.

В сентябре ожидаются пять судозаходов танкеров: одного — с импортной нефтью, одного — за экспортным мазутом и трёх газовозов. Эти суда должны обеспечить месячный грузооборот нефти и нефтепродуктов на таком же уровне, как и в августе. Если погрешность этого прогноза будет минимальной, порт завершит третий квартал также с положительным результатом перевалки наливных грузов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщала Одесса News, за январь-июнь 2020 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 79,3 млн т грузов, что на 7,1 млн т или на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.