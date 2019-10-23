В Одесском порту разгрузили катера Island из США

К военному причалу Практической Гавани в Одессе пришвартовались катера Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ.

«Прибыв на борту грузового корабля «Ocean Freedom» из города Балтимор штата Мэриленд Соединённых Штатов Америки два патрульных катера класса «Island» под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начнут этап подготовки к эксплуатации, после длительной транспортировки. «Славянск» и «Старобельск» пройдут ряд ходовых испытаний, по завершении которых катера будут включены в состав Военно-Морских Сил ВС Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что укомплектование боевыми единицами такого класса является поэтапным наращиванием боевых возможностей Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины, такое решение является наиболее реалистичным с точки зрения баланса эффективности-стоимости.

Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, которые присущи классическим надводным кораблям. Их преимуществом над большими кораблями является стремительность и внезапность действия, возможность передислокации по суше и способность действовать на реках, а в сочетании с инновационной тактикой применения и хорошо подготовленными экипажами катера подобного типа позволят побеждать более сильного противника в морских боях и операциях.

Как сообщала Одесса News, два патрульных катера Island украинские ВМС получили из США.