В порту «Южный» открыли пункт базирования кораблей ВМС

В морском порту «Южный» открыт пункт базирования дивизиона патрульных катеров типа Island.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

«ВМС ВС Украины получили собственный пункт базирования в порту «Южный», который является крупнейшим в Украине. Здесь будет размещён дивизион патрульных катеров типа Island», — отметил Аброськин.

По его словам, впоследствии в порту будет размещён плавучий причал типа ПЖ-61У или его аналог для базирования патрульных катеров.

Ранее эту часть территории порта площадью 2,4 га использовал для базирования специализированных судов «Владимир Паршин» и «Экоконтроль» Украинского научного центра экологии моря Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Как сообщала Одесса News. в ноябре 2019 года в Одессе состоялась церемония передачи в состав ВМС ВСУ двух патрульных катеров класса «Island» — «Старобельск» и «Славянск», полученных от США, и поисково-спасательного судна «Александр Охрименко».

По информации пресс-службы ВСУ, вскоре планируется завершить испытания и передать ВМС ВСУ ещё три боевых корабля.

В настоящее время ВМС Украины проходят реорганизацию. Все надводные силы планируют свести в четыре дивизиона с базированием в Одессе, Южном, Очакове и Бердянске.

Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин