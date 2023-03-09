Пообещали снять порчу, а забрали 120 тысяч гривен: в Южном поймали мошенниц

В Одесской области полицейские разоблачили группу злоумышленниц, которые мошенническим путём присвоили деньги пожилой женщины.

Детали преступления рассказывает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Правонарушители ездили по населённым пунктам в поиске пожилых людей. Событие произошло 6 марта в городе Южный. К 67-летней горожанке подошли несколько неизвестных женщин и начали рассказывать о порче, якобы наложенной на её дочь. Запугав пенсионерку тем, что девушка вскоре должна погибнуть в автокатастрофе, злоумышленницы заверили, что могут отвлечь беду, и уговорили пойти домой за водой и деньгами. Старушка выполнила просьбу незнакомок, отдав им бутылку воды и 120 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенниц, когда женщины сели в автомобиль и уехали.

Получив информацию о происшествии и приблизительном описании мошенниц и их транспортного средства, сотрудники оперативно-розыскного отдела управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области и территориального подразделения полиции уже на следующий день разыскали их в Одессе в арендованном жилье.

У фигуранток — уроженок Харьковской и Донецкой областей, 1998 и 1986 г.р. — изъяли часть денег, полученных преступным путём. На основании достаточного количества доказательств, собранных полицейскими, следователи сообщили аферисткам о подозрении в мошенничестве, совершённом по предварительному сговору группой лиц, что нанесло значительный ущерб потерпевшей. Это преступление предусмотрено ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от трёх тысяч до четырёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51000-68000 гривен) или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трёх лет.

Следствие продолжается. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Одессе полицейские разоблачили злоумышленников, которые присвоили три квартиры общей стоимостью около двух млн грн, принадлежавших умершим людям.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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