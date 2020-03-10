Полицейские установили вора, обокравшего одесситку

Полицейские установили злоумышленника, который обокрал одесситку



Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одесской области.

«Женщина пригласила в гости малознакомого мужчину, а он, воспользовавшись гостеприимством, похитил у неё золотые украшения и ключи от автомобиля, на котором уехал кататься», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машину полицейские разыскали довольно быстро: правонарушитель оставил его в одном из дворов на территории Суворовского района города. А вот похищенные кольца, как позже признался мужчина, он продал незнакомцу.

«Личность злоумышленника разоблачили чуть позже. Это судимый за имущественные преступления 32-летний местный житель, — рассказывает и.о. начальника Киевского отдела полиции Вячеслав Барба. — Действия мужчины следователи квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.185 (кража) и ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством). Подозрение ему уже объявили. Во время досудебного расследования фигурант будет находиться под домашним арестом».

Как сообщала Одесса News, 24 февраля сотрудники Малиновского отдела полиции Одессы задержали с поличным подозреваемого в краже домашнего имущества.