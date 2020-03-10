Кто в Одессе 11 марта останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по капитальному ремонту водовода Ду=700мм по улице Мичурина, 21 в Одессе 11 марта будет прекращена подача воды некоторым потребителям города.

Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что с 09:00 до 21:00 воды не будет у жителей:

— ж/м «Слободка»;

— посёлка «Кривая Балка»;

— ул. Хуторская;

— ул. Мичурина;

— ул. Химическая;

— ул. Агрономическая;

— ул. Грушевского.

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