Кто в Одессе 11 марта останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по капитальному ремонту водовода Ду=700мм по улице Мичурина, 21 в Одессе 11 марта будет прекращена подача воды некоторым потребителям города.
Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».
Сообщается, что с 09:00 до 21:00 воды не будет у жителей:
— ж/м «Слободка»;
— посёлка «Кривая Балка»;
— ул. Хуторская;
— ул. Мичурина;
— ул. Химическая;
— ул. Агрономическая;
— ул. Грушевского.
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