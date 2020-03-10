Сожгли автомобиль прокурора Белгород-Днестровской прокуратуры

Сотрудники полиции Белгород-Днестровского Одесской области расследуют обстоятельства возгорания автомобиля Mitsubishi Lancer, припаркованного на автостоянке.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

«Возгорание Mitsubishi Lancer произошло сегодня, 10 марта, около 03 часов 45 мин., в одном из спальных районов города. В результате пожара никто не пострадал. Данное событие правоохранители квалифицировали по признакам ч.2 ст.347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что огонь сильно повредил моторный отсек авто, но пожарникам удалось предотвратить распространение пламени на припаркованные рядом автомобили.



Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства пожара, а также лиц, к нему причастных.

Назначен ряд экспертиз, досудебное расследование продолжается.

По данным Одесса News, сгорел автомобиль прокурора Белгород-Днестровской местной прокуратуры Артёма Евглевского, имя которого нередко фигурирует в сообщениях о земельных махинациях в курортной Затоке.

Фото: Нацполиция