В Тверской области России беспилотник попал в склад боеприпасов, население частично эвакуируют.

Об этом сообщают российские СМИ.

Руководство Тверской области заявило, что ПВО отражает массированную атаку БпЛА в Торопце, решено частично эвакуировать население с территории, где ведёт борьбу ПВО и тушат пожар.

Местные паблики утверждают, что атака БпЛА была направлена ​​на склад боеприпасов. В городе раздались взрывы, начался пожар.

После детонации боеприпасов зафиксировали 18 землетрясений, о чём сообщает VolcanoDiscovery.

Отмечается, что серия землетрясений началась уже около 4 часов по местному времени в ночь на среду, 18 сентября. Мощность самих землетрясений, зафиксированных в течение 2,5 часов, колебалась магнитудой от «2» до «3,2» по шкале Рихтера.

Орбитальная система мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует масштабное возгорание в районе боеприпасов, в который попал беспилотник. Склады с боеприпасами до сих пор горят и детонируют. На атакованном складе хранились, помимо прочего, 122-мм реактивные снаряды для «Градов» и 82-мм артиллерийские мины.

Взрывной волной выбило стёкла в отделении местной скорой помощи и магазинах в тверском Торопце. В деревне Талица Торопецкого района выбиты окна в большинстве квартир двухэтажного дома, а также в детском саду.

Арестованный за коррупцию замминистра обороны РФ Булгаков в 2018 году рассказывал о строившемся ракетном арсенале в Торопце, который был атакован сегодня ночью, что он отвечает «самым высоким мировым стандартам».

Одесса News информировала, что в ночь на 10 сентября столицу страны-агрессора России Москву атаковали беспилотники.