В России сообщили о массовой атаке БпЛА на Москву, закрытии трёх аэропортов

В ночь на 10 сентября столицу страны-агрессора России Москву атаковали беспилотники.

Об этом объявил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

В серии постов в период с 2.32 по 5.37 он сообщил о якобы сбитых противовоздушной обороной в общей сложности 13 БпЛА в пяти городских округах Москвы: Раменском, Подольском, Люберцах, Коломне и Домодедово.

В большинстве случаев, по версии властей Москвы, «разрушений и пострадавших нет», но есть попадания в недвижимость.

«При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома, работают экстренные службы. Также устраняются последствия падения осколков от сбитого БпЛА в районе аэропорта Жуковский», – написал Собянин.

Взрыв в Москве показали Telegram-каналы. При этом слышны звуки летящего дрона и не слышно работы ПВО.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о погибшей в результате попадания в дом 46-летней женщине и трёх госпитализированных.

ТАСС сообщил о задержании рейсов в трёх аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово и Жуковском.

«По независящим от аэропорта причинам», – объяснили во Внуково.

В российских Telegram-каналах публикуют фото и видео с результатами атаки беспилотников на Москву, в том числе в районе аэропортов Жуковский и Домодедово.

Также паблики показали пролёт беспилотника и последующий взрыв в Раменском.

Одесса News информировала, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину Москву неоднократно атаковали дроны. В частности, 3 мая 2023 года два дрона долетели до Кремля и повредили купол Сенатского дворца.

В ночь на 21 августа 2024 года Москва также была под атакой БпЛА. По словам Собянина, это была «одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время».

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