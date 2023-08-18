Ночью Москва подверглась дроновой атаке

Этой ночью столица России подверглась атаке беспилотника.

По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, в районе московского «Экспоцентра» произошёл взрыв.

«Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значительные разрушения зданию не нанесли», — написал он.

По предварительной информации росСМИ, пострадавших нет.

«На месте работают городские экстренные службы», – добавил Собянин.

Теlegram-канал SHOT информирует, что в первом зале 8-го павильона «Экспоцентра» произошло «незначительное обрушение» на площади 25-30 квадратных метров.

Минобороны России подтвердило атаку БпЛА, заявив, что он «после влияния по нему средств поражения ПВО сменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы». Жертв и возгораний, по информации министерства, нет.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 30 июля 2023 года в столице РФ в результате падения БпЛА пострадало здание «IQ-квартала» в бизнес-центре «Москва-сити». В ночь на 1 августа несколько беспилотников вновь атаковали Москву, один из них попал в то же здание в «Москва-сити».

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