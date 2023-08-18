На пляжах Одессы запутались и не дают нужного эффекта противоминные сетки

Заградительные сетки от мин, которые коммунальщики обустроили между траверсами на пляжах Одессы, запутались и не ограничивают отдыхающих от вероятной угрозы.

Об этом в Facebook сообщил глава организации «Зелёный лист», эколог Владислав Балинский.

«Понырял на инклюзивном пляже (Caleton) и зафиксировал, что эти самые сетки не работают. Они запутались на большей протяженности пляжа», – пишет Балинский.

Эколог призвал власти обустроить нормальное противоминное заграждение для безопасности отдыхающих.

Как сообщала Одесса News, по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, открытые пляжи оборудовали противоминными сетками и громкоговорителями. Информация о ближайшем укрытии указана на информационном табло у входа на пляж. Также городские службы обследовали отведённые места для купания и оборудовали спасательные посты. Людям разрешено находиться на пляжах с 08:00 до 20:00. В Одессе официально открыли для купания первые шесть пляжей.

Фото: «Одесса», Одесса News

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