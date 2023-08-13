Мэр Одессы объявил, какие пляжи можно посещать

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное совещание на готовых к посещению пляжах.
Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
Одесский городской голова проинформировал, что к приёму отдыхающих готовы 2 пляжа на 14-й ст. Большого Фонтана – муниципальный и пляж «Икра», пляж Калетон и инклюзивный пляж.
«Ещё два пляжа на 10-й ст. Большого Фонтана прошли проверку – муниципальный пляж и пляж «Чайка». Соответствующие акты представлены военному командованию», — сказал Труханов.
Отмечается, что в случае воздушной тревоги рядом есть укрытия. Места их расположения указаны на информационном табло пляжей.
По словам Труханова, пляжи, не прошедшие проверку, опасны для посещения.
«Наша задача – подготовить всю необходимую инфраструктуру. Однако, по моему личному мнению, пляжный отдых — именно ОТДЫХ – не ко времени, пока наши защитники сражаются за каждый метр украинской земли», — подчеркнул Труханов.
Как сообщала Одесса News, в Оперативном командовании сил обороны юга Украины считают несвоевременным разрешение пляжного отдыха в Одесской области.
Фото и видео: «Одесса»
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