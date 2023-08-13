На острове Змеиный Одесской области установили новый пограничный знак

На освобождённом от российских оккупантов острове Змеиный Одесской области 12 августа установили новый пограничный знак.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Измаильского погранотряда.

«Историческая справедливость восстановлена военнослужащими Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки Минобороны», – говорится в сообщении.

Прежний пограничный знак, который стоял на острове, был уничтожен российскими захватчиками.

Как сообщала Одесса News, российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный состав оккупационный войск. Российские военные покинули остров летом 2022 года. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от врага Одесскую область.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного «шагом доброй воли», после чего 1 июля сбросили на остров фосфорные бомбы.

7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.

С того времени враг неоднократно обстреливал территорию острова.

Видео: Госпогранслужба/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy