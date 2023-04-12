В Одесской области пограничники поймали с поличным наркодилера

В Одесской области правоохранители задержали злоумышленника, пытавшегося организовать «бизнес» по сбыту наркотиков среди военнослужащих.

Как сообщает Госпогранслужба, в ходе контроля за совершением преступления стражам порядка удалось задокументировать факты реализации «товара».

«Торговца наркотиками задержали с поличным сразу после передачи свёртков с марихуаной. В помещении злоумышленника проведён санкционированный обыск, в ходе которого изъяли 2 устройства для употребления наркотического вещества, расфасованные и готовые для сбыта пакеты с веществом растительного происхождения зелёного цвета и семена конопли», — говорится в сообщении.

Наркоторговец задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

За торговлю наркотиками задержанному грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что мероприятия по разоблачению наркодилера провели офицеры внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с сотрудниками миграционной полиции и следователем Одесского райуправления полиции №1.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одесской области разоблачена разветвлённая сеть сбыта психотропов через Теlegram-магазины и изъято более 4700 закладок на общую сумму более 1 млн грн.

Фото и видео: Госпогранслужба

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