В Одесской области продолжается сооружение фортификационных объектов

Строительство в Одесской области фортификационных сооружений идёт в соответствии с военной целесообразностью, планированием Минобороны и инженерными нормами.

Об этом сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Он отметил, что современные фортификации, возводящиеся в одесском регионе, подразумевают систему траншей, блиндажей и других укрытий как для личного состава, так и техники.

«Окопы защищены от протечки гидроизоляцией, укреплены древесиной и насыпью. Бетонные пирамиды – ловушки для вражеской техники. Их установлено уже более 5000 единиц», — проинформировал глава ООГА.

Одесса News сообщала, что на территории Одесской области проводятся работы по обновлению, укреплению, созданию новых фортификационных сооружений.

Фото: ООГА/Telegram

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