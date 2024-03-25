Этой ночью в Одессе вражеский дрон попал в объект энергетики

Ночью 25 марта враг продолжил удары по объектам энергетики в Украине и, в частности, Одесской области.

По сообщению в Telegram Сил обороны юга Украины, перед атакой дронами из самолёта тактической авиации, из акватории Чёрного моря, пытаясь повредить работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность в воздухе. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Далее враг несколькими волнами атаковал дронами типа «Shahed-131/136» из акватории Чёрного моря. По 4 ударных БпЛА были сбиты в Одесской и Николаевской областях.

В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и повлекли за собой пожар, из-за чего была обесточена часть областного центра и близлежащих населённых пунктов. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали. Восстановительные и ремонтные работы продолжаются.

Одесса News информировала, что в ночь с 23 на 24 марта в Одесской и Николаевской областях во время воздушной атаки оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 2 вражеских дрона-камикадзе «SHAHED-136».

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