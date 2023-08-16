Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов из Одессы

Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы. Контейнеровоз «JOSEPH SCHULTE» (флаг Гонконг) вышел из порта Одесса и двигается установленным для гражданских судов этим коридором.

Об этом в Facebook сообщает Министерство развития общин, территорий и инфрастуктуры Украины.

Отмечается, что 16 августа контейнеровоз, который находился в порту Одесса ещё с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту – более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

Коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6 временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года.

Украина предложила этот маршрут в своём обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет ИМО признаёт международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции.

Последний раз судно выходило в рамках Зерновой сделки 16 июля из порта Одесса. После срыва Зерновой сделки, Российская Федерация прибегла к системным воздушным атакам портовой инфраструктуры для остановки украинского агроэкспорта.

Вместе с тем, наблюдаются информационные спекуляции и попытки провокаций в Чёрном море для влияния на движение судов в украинские порты.

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