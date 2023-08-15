Госдепартамент США: Россия в Чёрном море проводит неприемлемую эскалацию

В Государственном департаменте США прокомментировали провокации России по турецкому гражданскому судну «Сукру Окан» в Чёрном море, которое направлялось в порт Измаила, назвав их неприемлемой эскалацией.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне сказал замглавы Госдепа Ведант Пател, сообщает Укринформ.

«Россия публично объявила, что все суда, следующие в украинские порты в водах Чёрного моря, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Это, на наш взгляд, неприемлемая эскалация, ещё раз демонстрирующая ответственность Москвы за то, что зерно не попадает туда, куда ему нужно», – сказал Пател.

Он добавил, что США продолжают внимательно следить за ситуацией в Чёрном море.

«Мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией, и мы, конечно, обеспокоены тем, что российские военные могут расширить свои цели в отношении украинских зерновых объектов, включив в них нападения на гражданские суда в Чёрном море», — сказал Пател, подчеркнув, что Россия должна вернуться к Черноморской зерновой инициативе.

«Это то, что, как мы знаем, работает. Это сработало более чем на 32 млн тонн зерна. И это сыграло важную роль в стабилизации мировых цен, а также стало ключевым фактором, чтобы зерно попадало туда, куда ему нужно попасть», — подчеркнул он.

Кстати, 13 августа, российские военные открыли предупредительный огонь по сухогрузу «Сукру Окан» под флагом Палау, следовавшего в украинский порт Измаил. По словам моряков этого судна, они не подчинилось их требованиям застопорить ход, а сменили курс по направлению к берегу, территориальным водам Турции.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал, что «целенаправленный обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза «Сукра Окан», направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств», добавив, что этот прецедент требует чёткой юридической фиксации, установления всех лиц и признания со стороны международного сообщества факта совершения преступления.

Как сообщала Одесса News, в Кремле в ответ пригрозили «определёнными рисками» в случае продолжения «зерновой сделки» без РФ, добавив, что любое судно, идущее в сторону Украины или из неё, будет рассматриваться как транспортировка военного груза со всеми вытекающими обстоятельствами.

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