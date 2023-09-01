555-й день войны: за прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений

Начались 555-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Согласно оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 1 сентября, за прошедшие сутки враг нанёс 1 ракетный и 44 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам, произошло более 25 боевых столкновений.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

По информации Генштаба, противник вёл безуспешные наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Враг обстреливал артиллерией и наносил авиаудары на Шахтёрском направлении в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области, на Запорожском направлении — в районах Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Ореховой Запорожской области, на Херсонском направлении — в районах Николаевки и Ольговки Херсонщины.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника.

Как сообщала Одесса Nеws, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценивает украинское контрнаступление и считает, что украинцы превосходят ожидания.

На главном фото Оперативного командования «Юг» боец 28-й отдельной мехбригады им. Рыцарей Зимнего Похода

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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