КНДР признала «ЛНР» и «ДНР»

Северная Корея официально признала «независимость» марионеточных «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщается на Теlegram-канале российского госинформагентства РИА Новости.

Посольство КНДР также сообщило российским СМИ, что соответствующую ноту о признании марионеточных «республик» в Пхеньяне вручил послу РФ замглавы МИДа Северной Кореи.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года «независимость» «ДНР» и «ЛНР» признали также власти Сирии, которые зависят от военной помощи Кремля. Украина прервала с нею отношения.

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