Зеленский: Россия планирует контрнаступление на начало лета

Страна-агрессор Россия готовит новое наступление на территорию Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью CBS News, записанном во время его поездки в Сумскую область 27 марта.

По его словам, Киев уже информировал западных союзников об этом.

«Россия будет готовить контрнаступательные действия, и это может быть конец мая, может быть июнь месяц», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в связи с новой угрозой со стороны Москвы Киеву нужна более активная военная помощь.

«Мы должны не только готовиться, не только стабилизировать. Потому что партнёры, иногда они очень радуются, что мы стабилизировали положение, они «держат за нас кулаки» и говорят: «Окей, у вас есть сила». Но мы говорим: «Нет, нам нужна сейчас помощь!» Сейчас для того, чтобы готовить соответствующие бригады, которым придётся воевать за нашу землю, особенно в момент контрнаступления», – подчеркнул Зеленский.

Кстати, 9 января 2024 года Financial Times со ссылкой на источники проинформировала, что Россия летом может планировать широкомасштабное наступление против Украины. Как указала газета, целью оккупантов будет захват территорий четырёх областей Украины – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, не исключена попытка захвата Харькова или даже Киева.

22 марта издание «Вёрстка» сообщило, что минобороны РФ планирует массовый набор в армию для повторного наступления на Харьков.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил в тот же день, что к началу лета россияне могут накопить определённые силы для проведения наступательных операций на одном из направлений. «Российские планы нам до конца не известны. Только известны данные, что они создают группировку более 100 тыс.», – заявил он.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года Путин признал, что хочет завоевать Украину, а не «освободить».

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