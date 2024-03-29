29 марта в Одессе электротранспорт работает в полном объёме

Сегодня, 29 марта, электротранспорт Одессы вернулся к работе по графику в полном объёме.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» в Facebook.

«Весь подвижной состав вышел на свои маршруты в полном объёме (100%)», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что ночью 25 марта в результате ракетного обстрела в Одессе был повреждён энергетический объект — из-за отсутствия электроэнергии работа городского электротранспорта была прекращена.

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