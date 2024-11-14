Трамвайный маршрут №18 в Одессе восстановят через 2 месяца

В Одессе работают над восстановлением трамвайного маршрута №18 от Куликового поля до Мемориала 411-й батареи.
Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
Отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с руководством жилищно-строительного кооператива «Морской-1», который ещё до полномасштабной войны взял на себя обязательство обновить разворотное кольцо трамвая на 16-й станции Большого Фонтана, рядом со строящимся жилым комплексом.
Однако из-за войны кооператив пока не в состоянии выполнить соглашение в полной мере.
«Достигнута договорённость с руководством ЖСК о долевом участии в работах по устройству временного трамвайного съезда. Кооператив закупает материалы, а КП «Одесгорэлектротранс» выполняет все работы», — отметил мэр Одессы.
По прогнозам специалистов, для полноценного запуска маршрута №18 нужно два месяца. Уже начата расчистка путей от 12-й станции Большого Фонтана до Мемориала 411-й батареи от мусора, веток и растительности.
Одесса News информировала об изменении тарифов на проезд в одесском электротранспорте с 1 декабря 2024 года.
Фото и видео: «Одесса»
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy