Трамвайный маршрут №18 в Одессе восстановят через 2 месяца

В Одессе работают над восстановлением трамвайного маршрута №18 от Куликового поля до Мемориала 411-й батареи.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с руководством жилищно-строительного кооператива «Морской-1», который ещё до полномасштабной войны взял на себя обязательство обновить разворотное кольцо трамвая на 16-й станции Большого Фонтана, рядом со строящимся жилым комплексом.

Однако из-за войны кооператив пока не в состоянии выполнить соглашение в полной мере.

«Достигнута договорённость с руководством ЖСК о долевом участии в работах по устройству временного трамвайного съезда. Кооператив закупает материалы, а КП «Одесгорэлектротранс» выполняет все работы», — отметил мэр Одессы.

По прогнозам специалистов, для полноценного запуска маршрута №18 нужно два месяца. Уже начата расчистка путей от 12-й станции Большого Фонтана до Мемориала 411-й батареи от мусора, веток и растительности.

Одесса News информировала об изменении тарифов на проезд в одесском электротранспорте с 1 декабря 2024 года.

Фото и видео: «Одесса»

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