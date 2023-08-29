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На пороге нового учебного года собрались педагоги Одессы на образовательный форум

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В Одессе открылся образовательный форум «Образование Одесса-2023» накануне нового учебного года.

В работе форума принял участие Одесский городской голова Геннадий Труханов, о чём он написал на своей странице в Facebook.

«Общаясь с педагогами, в очередной раз подчеркнул, что сегодня первоочередная задача – безопасность школьников и сотрудников учебных заведений. За летний период была проделана большая работа в этом направлении. Рад сообщить, что с 1 сентября в очном формате будут учиться почти 64 тысяч детей в 121 школе и 6 тысяч детей в 136 садах — с учётом групп кратковременного пребывания», — написал Геннадий Труханов.

В ходе форума педагоги обсудили такие актуальные темы, как образование и воспитательная работа в условиях военного положения, психолого-эмоциональная безопасность участников образовательного процесса, а также гранты и привлечение инвестиций.

Мэр Одессы наградил педагогов почётными наградами за добросовестный труд на образовательном поприще, высокий профессионализм, педагогическое мастерство, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.

«Образование в Одессе – это уже фирменный знак, самый высокий уровень. Желаю каждому педагогу быть счастливым в своей профессии, иметь уважение и признание в обществе. И, конечно, скорейшей Победы нам всем!», — сказал Труханов.

Как сообщала Одесса News, в одесских школах пройдёт акция в поддержку защитников Украины «1 сентября – без цветов!».

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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