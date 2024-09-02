2 сентября, в День города, был торжественно поднят флаг  Одессы

2 сентября по случаю Дня города на Думской площади был торжественно поднят флаг Одессы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что в этот праздничный день в честь героического подвига и смелости украинских воинов на площади перед мэрией также развевались флаги видов и родов войск Вооружённых Сил Украины, других воинских формирований, мужественно защищающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также флаги отдельных подразделений и бригад, подаренные военными городскому голове в благодарность Одессе за помощь и поддержку.

Также в многонациональной Одессе на торжествах по случаю празднования Дня города были представлены национальные флаги его горожан и помогающих нам партнёров.

«Несмотря на войну, Одесса развивается! Согласно принципам открытости, партнёрства и участия общины в принятии решений. Вместе мы создаём ту Одессу, которая станет воплощением наших мечтаний и надежд!» – сказал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что по случаю Дня города мэр города Геннадий Труханов и председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер обратились к одесситам.

Фото: «Одесса»

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