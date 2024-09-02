2 сентября у Одессы День рождения: Живи, моя Одесса! Живи и процветай!

2 сентября Одесса отмечает День города.

По этому случаю мэр города Геннадий Труханов обратился к одесситам.

«Поздравляю вас с Днём города! Одесса — душа, наполненная многовековой историей, традициями, культурой и особой атмосферой. Город свободных людей, живущих в несокрушимой стране. Однако, сегодня наш общий дом переживает сложные времена. Полномасштабная война принесла испытания и боль почти в каждую семью. Мы чествуем всех одесситов, вставших на защиту нашей страны, отстаивая мир и свободу не только для себя, но и для будущих поколений. Несмотря на войну, каждый день мы вместе создаём ту Одессу, которая станет воплощением наших мечтаний и надежд. Мы поддерживаем наши героические ВСУ и при этом крепко держим свой фронт – жизнеобеспечение миллионного города. С праздником! Здоровья, сил и скорейшей победы нам всем!», — говорится в приветствии.

Поздравил одесситов и председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Сегодня, когда Украина противостоит коварной агрессии, одесситы открыли миру ещё одно качество – невероятную преданность родному городу, сплочённость и готовность отстаивать свой дом всей одесской большой семьёй. Вместе переживать не только радость, но и боль. Быть опорой друг для друга. Наша Черноморская жемчужина – под надёжной защитой своих сыновей и дочерей. Желаю одесситам победы, мирного украинского неба, тёплого и безопасного Чёрного моря, семейного согласия, крепкого здоровья. А Одессе-маме – процветания и счастливых успешных детей! С Днём города, родная Одесса!», — написал Олег Кипер.

Фото и видео: «Одесса»

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